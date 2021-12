Fibercop, 1,5 miliardi da banche internazionali

23 December 2021 – 18:06

FiberCop annuncia una nuova fondamentale linea di credito bancaria da 1,5 miliardi per supportare il modello di business alla base degli investimenti.

Fonte: Punto Informatico