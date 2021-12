Samsung S40VA: il monitor professionale per tutto a prezzo folle

22 December 2021 – 19:04

Il monitor Samsung S40VA è una soluzione pensata per professionisti e studenti,strizzando l’occhio anche ai giocatori adattandosi ad ogni attività.

The post Samsung S40VA: il monitor professionale per tutto a prezzo folle appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico