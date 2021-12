Otha Video Capture: la scheda di acquisizione FHD 60fps a soli 12 euro

22 December 2021 – 19:25

La Otha Video Capture è una delle schede di acquisizione più interessanti del mercato, plug and play, e con un prezzo di poco superiore ai 10 euro.

The post Otha Video Capture: la scheda di acquisizione FHD 60fps a soli 12 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico