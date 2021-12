Le Onlus possono conoscere i nomi dei donatori

22 December 2021 – 19:07

Il Garante della Privacy ha dichiarato che le Onlus possono conoscere i nomi dei contribuenti che hanno donato il 5 per mille, ma serve una legge.

The post Le Onlus possono conoscere i nomi dei donatori appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico