Italia.it, dal PNRR al futuro Tourism Digital Hub

22 December 2021 – 13:42

Il Ministero del Turismo fa il punto su Italia.it, preannunciando 2 anni di lavori per portarlo ad un livello di eccellenza nell’offerta turistica.

The post Italia.it, dal PNRR al futuro Tourism Digital Hub appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico