I film classici del Natale televisivo

22 Dicembre 2021 – 12:20

Da Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato a Una poltrona per due passando per Il piccolo lord e tanti altri, i film (e una serie) degli anni ‘70 e ’80 fissi nei palinsesto delle reti in chiaro per decenni. Un vero e primo rito delle feste nostrano.

Fonte: Wired