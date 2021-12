Bitcoin, arrivano primi mutui per comprare casa

21 December 2021 – 10:32

Dopo un primo atteggiamento di ostilità nei confronti delle criptovalute, istituzioni e banche centrali hanno compreso che è inutile ostacolarle

The post Bitcoin, arrivano primi mutui per comprare casa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico