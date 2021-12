ASUS Chromebook al PREZZO MINIMO STORICO per Natale

21 December 2021 – 10:32

Sistema operativo Chrome OS, processore Intel Core e display Full HD da 14 pollici per questo ottimo Chromebook oggi in super sconto su Amazon.

The post ASUS Chromebook al PREZZO MINIMO STORICO per Natale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico