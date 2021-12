Malesia: streaming illegale, fino a 20 anni di carcere

20 December 2021 – 13:19

La Malesia aggiorna il Copyright Act, adesso lo streaming pirata è punito con multe da 2,377 dollari e oltre e pene detentive fino a 20 anni.

