LG UltraGear 17G90Q: gaming laptop da 17 pollici

20 December 2021 – 13:04

Il nuovo LG UltraGear 17G90Q è un gaming laptop con schermo da 17,3 pollici, processori Intel Tiger Lake-H e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080.

The post LG UltraGear 17G90Q: gaming laptop da 17 pollici appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico