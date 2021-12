Le cose da sapere su Emily in Paris 2

20 December 2021 – 14:30

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione (in arrivo il 22 dicembre) della comedy più vista di Netflix firmata da Darren Star, premio alla carriera al Monte-carlo Tv Festival grazie a serie che hanno fatto la storia della tv come Beverly Hills 90210 e Sex and the City

Fonte: Wired