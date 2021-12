In Europa si moltiplicano le alleanze per creare una vera industria del cloud. Basteranno?

20 December 2021 – 8:30

In principio c’è stata Gaia-X. Poi è arrivata una nuova intesa sponsorizzata da Bruxelles per gestire i fondi europei e tenere fuori i colossi di Stati Uniti e Cina. Ora nasce un progetto per creare infrastrutture cloud interoperabili. Sarà sufficiente tutto questo movimento per non tagliare fuori l’Europa dal mercato della nuvola?

Fonte: Wired