Acquisti online: 5 consigli della Polizia Postale

20 December 2021 – 16:37

La Polizia Postale ha pubblicato cinque consigli da seguire per effettuare acquisti online in sicurezza, evitando truffe di vario tipo.

The post Acquisti online: 5 consigli della Polizia Postale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico