McAfee Total Protection: ora a partire da 44,95€!

19 December 2021 – 12:30

McAfee è un’azienda presente da anni nel settore della sicurezza informatica e che recentemente ha sponsorizzato l’Annual Information Security Summit 2021 tenutosi dal 15 al 17 Dicembre online. L’evento in questione è visibile on-demand su YouTube nel canale ufficiale dell’organizzatore DSC IN L’azienda che commercializza antivirus ha deciso di scontare di ben 35 euro il suo pacchetto […]

