Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: specifiche complete

18 December 2021 – 16:35

Il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe avere uno schermo da 14,6 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 1, fino a 16 GB di RAM e quattro fotocamere.

The post Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: specifiche complete appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico