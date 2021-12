MediaTek guida la classifica dei produttori di SoC

18 December 2021 – 15:49

In base ai dati di CounterPoint Research, MediaTek guida la classifica mondiale dei produttori di SoC per smartphone con una quota del 40%.

