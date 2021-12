Il disegno di legge su Bitcoin passa al Senato in Paraguay

18 December 2021 – 12:00

Il disegno di legge per regolamentazione commercio e mining di Bitcoin in Paraguay è passato al Senato e ora si aspetta la Camera dei Deputati.

The post Il disegno di legge su Bitcoin passa al Senato in Paraguay appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico