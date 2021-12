Decreto antifrode Criptovalute: cosa cambia

18 December 2021 – 10:00

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 attua la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni

The post Decreto antifrode Criptovalute: cosa cambia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico