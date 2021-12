Spider-Man, il nuovo film sfruttato per phishing

17 December 2021 – 16:42

Kaspersky ha individuato numerosi tentativi di phishing e di diffusione di virus informatici che sfruttavano il nuovo film Spider-Man.

