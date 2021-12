Se hai la fibra ma non un router Wifi 6 godi solo a metà

17 December 2021 – 10:42

Ecco perché avere una rete a banda ultralarga in fibra e non avere una rete interna Wifi 6 significa commettere potenzialmente un grave errore.

The post Se hai la fibra ma non un router Wifi 6 godi solo a metà appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico