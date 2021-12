Cerner sarà la nuova maxi-acquisizione di Oracle?

17 December 2021 – 13:13

30 miliardi di dollari per l’acquisizione di Cerner: è l’ipotesi del nuovo maxi-investimento di Oracle ipotizzata dal Wall Street Journal.

The post Cerner sarà la nuova maxi-acquisizione di Oracle? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico