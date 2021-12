Log4j: il bug potrebbe aver colpito anche Marte

16 December 2021 – 20:48

Un tweet di Apache Software Foundation fa ipotizzare che le recenti problematiche riscontrate da Perseverance abbiano a che fare con Log4j.

