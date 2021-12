Digital Markets Act approvato dal Parlamento europeo

16 December 2021 – 9:37

Il Parlamento europeo ha approvato la legge che stabilisce obblighi e divieti per le Big Tech, oltre alle sanzioni previste in caso di violazioni.

