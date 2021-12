Chrome Manifest V3: addio agli ad-blocker?

16 December 2021 – 16:03

L’introduzione delle API Manifest V3 avranno conseguenze per molte estensioni di Chrome, tra cui quelle che bloccano le pubblicità più fastidiose.

The post Chrome Manifest V3: addio agli ad-blocker? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico