Bitcoin, stoccata di Elon Musk: per le transazioni è meglio Dogecoin

16 December 2021 – 10:00

Piovono ancora critiche su Bitcoin, infatti Elon Musk ha recentemente dichiarato che Dogecoin è la miglior criptovaluta per le transazioni.

