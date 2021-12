Banda larga: 610 milioni di euro per le PMI italiane

16 December 2021 – 10:17

La Commissione europea approva la misura di sostegno dell’Italia a favore delle PMI che prevede voucher per abbonamenti ai servizi a banda larga.

