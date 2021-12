Spider-man No Way Home è il perfetto epilogo per la miglior trilogia dell’Uomo Ragno

15 December 2021 – 11:58

Con un gioco molto intelligente con il passato degli spettatori, grazie a personaggi da altri film, questo terzo film di Spider-man perfeziona il personaggio e chiude un arco narrativo impeccabile

Fonte: Wired