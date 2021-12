Obbligo tampone per i vaccinati UE: Green Pass inutile?

15 December 2021 – 15:50

È possibile introdurre ulteriori restrizioni per i viaggi, come il test negativo per i vaccinati, ma si deve inviare una comunicazione 48 ore prima.

The post Obbligo tampone per i vaccinati UE: Green Pass inutile? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico