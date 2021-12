Log4Shell: attacchi da Cina, Iran e Corea del Nord

15 December 2021 – 18:01

Microsoft ha rilevato diversi attacchi provenienti da gruppi di cybercriminali che operano da quattro paesi: Cina, Iran, Corea del Nord e Turchia.

