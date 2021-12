Green Pass: smantellata rete italiana di falsificatori

15 December 2021 – 10:40

La Polizia Postale di Napoli ha fermato una rete italiana di cybercriminali che producevano e vendevano falsi Green Pass con l’inganno dei farmacisti.

The post Green Pass: smantellata rete italiana di falsificatori appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico