Green Pass obbligatorio anche per i parlamentari

15 December 2021 – 16:11

Per accedere alle aule di Camera e Senato, i parlamentari dovranno continuare a esibire la loro certificazione verde: lo dice la Corte Costituzionale.

