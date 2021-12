Google, in sviluppo un OS per la realtà aumentata

15 December 2021 – 10:31

Google vuole dedicarsi allo sviluppo di un sistema operativo per la realtà aumentata, lo dimostrano alcune offerte di lavoro dell’azienda.

The post Google, in sviluppo un OS per la realtà aumentata appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico