Duopolio Apple–Google: possibile indagine antitrust

15 December 2021 – 19:00

L’autorità antitrust del Regno Unito ha pubblicato uno studio che potrebbe rappresentare il preludio di un’indagine su Apple e Google.

