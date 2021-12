Vodafone ti regala uno smartphone 5G per Natale

14 December 2021 – 13:30

Vodafone ha deciso di regalare uno smartphone 5G a tutti coloro che decideranno di attivare una nuova promozione 5G. Vediamo quali.

The post Vodafone ti regala uno smartphone 5G per Natale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico