Oppo MariSilicon X: prima NPU per l’imaging

14 December 2021 – 13:08

MariSilicon X, che debutterà con la serie Find X nel 2022, è la prima NPU sviluppata da Oppo per l’elaborazione delle immagini e degli algoritmi IA.

