Multe per i negozianti che rifiutano le carte?

14 December 2021 – 16:09

Gli esercenti che pretendono i pagamenti in contanti potrebbero andare in contro a sanzioni: la proposta è in discussione alla Camera.

The post Multe per i negozianti che rifiutano le carte? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico