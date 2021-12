Google Chrome: nuova falla zero-day, ecco l’update

14 December 2021 – 13:28

A seguito della scoperta di una nuova e grave falla zero day in Chrome, Google ha rilasciato un update correttivo che va installato subito.

