CTS-100 Starliner: Boeing sostituisce la navicella

14 Dicembre 2021 – 19:45

Boeing ha deciso di utilizzare un nuovo modulo di servizio per la missione OFT-2 dello Starliner, mentre continua l’analisi del problema alle valvole.

The post CTS-100 Starliner: Boeing sostituisce la navicella appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico