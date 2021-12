Ubuntu 21.04: fine ciclo vita a gennaio 2022

13 December 2021 – 10:12

Canonical ha fissato la fine del ciclo vita di Ubuntu 21.04 al 20 gennaio 2022, dopo verranno interrotti gli update software e di sicurezza.

