Edge: Microsoft è anticoncorrenziale, parola di Vivaldi

13 December 2021 – 19:35

Il CEO del browser Vivaldi ha definito Microsoft, che rende volutamente complicato cambiare Edge su Windows 11, sia molto anticoncorrenziale.

