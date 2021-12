Cooler Master MM710: il mouse per giocatori competitivi a metà prezzo

13 December 2021 – 18:52

Il Cooler Master MM710 è un mouse ultraleggero pensato per i giocatori competitivi, equipaggiato con componenti al top per la massima precisione.

The post Cooler Master MM710: il mouse per giocatori competitivi a metà prezzo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico