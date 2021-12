Vulnerabilità Log4Shell: Apache rilascia la patch

12 Dicembre 2021 – 13:45

Apache Software Foundation ha rilasciato la versione 2.15.0 della libreria Log4j che risolve la vulnerabilità Log4Shell scoperta tre giorni fa.

