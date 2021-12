Vodafone: PROMO con Smartphone Incluso per Natale!

12 Dicembre 2021 – 22:45

Vodafone mette a disposizione per le festività natalizie alcune tariffe con smartphone incluso. Dunque, se state cercando una promozione tutto incluso anche con un nuovo telefono ad un unico costo mensile, quelle proposte dell’operatore rosso che vedremo tra poco sono davvero molto interessanti. Le offerte in questione partono da un costo mensile pari a 14,99 […]

