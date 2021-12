Bitcoin: tutto molto simile al mercato pre-breakout del 2017

11 December 2021 – 9:55

Secondo analisti esperti, il comportamento di Bitcoin sarebbe molto simile a quello avuto dalla crypto nel mercato pre-breakout del 2017.

