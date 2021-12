Volvo conferma il furto dati:, rubati documenti R&D

10 Dicembre 2021 – 19:46

La natura dei documenti sottratti potrebbe avere un impatto sui piani del gruppo: Volvo conferma la violazione di un proprio repository.

