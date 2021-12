Perché l’aumento del prezzo delle quote per compensare le emissioni è una buona notizia per l’Europa

10 December 2021 – 17:22

Tra novembre e dicembre il prezzo è salito del 50%, a causa del rincaro dei costi del gas, e potrebbe raggiungere i 100 euro alla tonnellata entro la fine dell’anno. In questo modo le aziende che inquinano di più sono incentivate ad abbandonare le fonti più inquinanti

Fonte: Wired