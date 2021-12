Open Fiber: FTTH per 24 milioni di abitazioni

10 December 2021 – 18:18

Open Fiber ha presentato il nuovo piano 2022-2031 che prevede la copertura FTTH per 24 milioni di abitazioni e investimenti per 11 miliardi di euro.

The post Open Fiber: FTTH per 24 milioni di abitazioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico