Attacco contro 1,6 milioni di siti WordPress

10 Dicembre 2021 – 19:45

Wordfence ha scoperto un attacco contro oltre 1,6 milioni di diti WordPress che sfrutta le vulnerabilità di quattro plugin e quindici temi.

The post Attacco contro 1,6 milioni di siti WordPress appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico