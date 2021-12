StrongPity: nuova variante nascosta in Notepad++

9 December 2021 – 18:51

Una nuova variante del malware StrongPity è stata scoperta nell’installer di Notepad++ 8.1.7 distribuito tramite siti non ufficiali.

The post StrongPity: nuova variante nascosta in Notepad++ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico