Positivo a COVID-19, ma il Green Pass è valido

9 December 2021 – 13:02

Il problema è stato preso in carico e sarà risolto a breve, ma nel frattempo chi contrae la malattia non vede il proprio Green Pass invalidato.

